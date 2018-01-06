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В ФОКУСЕ

Телеканалы опубликовали кадры с сирийской базы Хмеймим

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники российских телевизионных каналов показали видеоролик, снятый на территории сирийской базы Хмеймим, на которой дислоцируются ВКС РФ. В канун нового года она подверглась нападению террористов. На кадрах можно увидеть доставку гуманитарной помощи и отсутствие каких-либо следов от обстрела минометными снарядами.

О нападении боевиков первыми сообщили журналисты информационного издания «Коммерсантъ». Согласно представленной ими информации, авиабаза была обстреляна из минометов, что привело к гибели десяти человек, а также уничтожению семи боевых самолетов и склада боеприпасов. Представители Министерства обороны подтвердили факт нападения, но опровергли сведения о попадании снарядов в самолеты. По их словам, в результате этой атаки погибли два солдата.

Роман Сапоньков, сирийский журналист, позднее опубликовал информацию о том, что боевики смогли повредить несколько бомбардировщиков и истребителей, три из которых удалось починить. В качестве доказательств своих слов он опубликовал фото с поврежденными самолетами.

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