Сухопутные войска разрабатывают новый зенитный артиллерийский комплекс

В среду, 3 января 2018 года, журналистам стало известно, что в армии РФ планируется «пополнение» — в данный момент активно разрабатывается новый зенитный комплекс, отличающийся малозаметностью.

Это стало известно от официальных представителей департамента массовых коммуникаций МО России.

Отмечается, что разрабатываемый комплекс должен заменить другой – «Шилку». Способности нового проекта поражают: с помощью комплекса можно будет с высокой точностью сбивать даже маленькие цели, включая тактические беспилотники. Помимо прочего есть поддержка одиночных залповых снарядов, что позволяет поражать крылатые ракеты, вертолёты и некоторых из наземных целей.