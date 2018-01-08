SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником Zuma

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Компанией SpaceX был успешно проведен пуск Falcon 9, доставившей на орбиту космический спутник «Зума». Предназначение данного аппарата неизвестно. Ролик с запуском был опубликован на YouTube.

Данный старт оказался первым для компании Маска в 2018 году. Его заказало американское правительство. Разработкой спутника занималась сторонняя команда. Данные об орбите и целях этого космического оборудования строго засекречены. Неясно даже, какое именно подразделение будет следить за его работоспособностью.

Изначально этот аппарат планировалось отправить в космос еще в конце предыдущей осени, но затем запуск был перенесен из-за непогоды и наличия технических неисправностей у ракеты. После доставки «Зумы» на земную орбиту первая ступень Falcon 9 вернулся обратно.