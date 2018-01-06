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БИОЛОГИЯ

Создан экспериментальный препарат по сжиганию жира без диет

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категория: БИОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАУКА

Исследователи из Техаса продемонстрировали экспериментальный препарат для похудения, позволяющий повысить скорость метаболизма и разблокировать обмен веществ, подвергшийся замедлению.

Если эксперименты на людях пройдут успешно и средство появится в аптеках, то любой сможет избавиться от избыточного веса без изнуряющих тренировок и диет. Принцип его действия довольно прост – он блокирует белок NNMT, который тормозит обмен веществ, что значительно ускоряет метаболизм. Возникает же данный белок при увеличении размеров клеток жира, то есть при ожирении.

На данный момент ученые протестировали препарат на мышах. Он не только уменьшил их вес, но и снизил количество холестерина в крови.

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