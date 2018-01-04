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СМИ: Владимир Путин прибыл на отдых в Хакасию

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категория: В ФОКУСЕ

Президент России Владимир Путин прибыл в Хакасию. Сообщается, что сегодня «борт №1» приземлился в аэропорту Абакана. По предварительным данным, глава государства прибыл в Хакасию с неофициальным визитом, чтобы провести небольшой отпуск в новогодние праздники.

«Президент проведет несколько дней на отдыхе в Хакасии», — передает источник ИА «Хакасия».

Стоит отметить, что ранее в Абакан прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Добавим, что Шойгу является большим любителем охоты. Он неоднократно приезжал в Хакасию вместе с Владимиром Путиным, чтобы поохотиться и отдохнуть.

Ещё одним гостем Хакасии стал промышленный магнат Олег Дерипаска. Отмечается, что он также мог получить приглашение от российского лидера.

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