СМИ: Владимир Путин прибыл на отдых в Хакасию

Президент России Владимир Путин прибыл в Хакасию. Сообщается, что сегодня «борт №1» приземлился в аэропорту Абакана. По предварительным данным, глава государства прибыл в Хакасию с неофициальным визитом, чтобы провести небольшой отпуск в новогодние праздники.

«Президент проведет несколько дней на отдыхе в Хакасии», — передает источник ИА «Хакасия».

Стоит отметить, что ранее в Абакан прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Добавим, что Шойгу является большим любителем охоты. Он неоднократно приезжал в Хакасию вместе с Владимиром Путиным, чтобы поохотиться и отдохнуть.

Ещё одним гостем Хакасии стал промышленный магнат Олег Дерипаска. Отмечается, что он также мог получить приглашение от российского лидера.