Sharp собирается выпустить безрамочный смартфон

Японская компания Sharp собирается в ближайшем будущем осуществить премьеру своих новых смартфонов, среди которых окажется модель Aquos S3 с безрамочным дизайном. С помощью новой линейки телефонных аппаратов данный производитель надеется захватить определенную долю международного рынка мобильных устройств.

Инсайдеры отмечают, что один из смартфонов уже полностью готов к серийному производству и совсем скоро появится на полках магазинов. Этот гаджет будет оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 630 средней мощности, 4 гигабайтами «оперативки» и неплохим графическим ускорителем. Работать он будет на базе Android восьмого поколения.

К тому же на задней панели устройства окажется сканер для отпечатков пальцев и вертикальная двойная камера. Емкость аккумулятора у него составит 3100 мАч.