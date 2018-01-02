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ИСТОРИЯ

Ровно 59 лет назад на Луну был отправлен первый космический аппарат

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категория: ИСТОРИЯ, КОСМОС
Взято с Pixabay

АМС «Луна-1» является первым космическим аппаратом, отправленным на естественный спутник Земли. Это произошло ровно 59 лет назад. Ему удалось подлететь к Луне на расстояние в шесть тысяч километров и добраться до ее гелиоцентрической орбиты.

Однако это устройство не смогло сесть на лунную поверхность по причине наличия ошибок в расчетах. Впрочем, ученые все равно не считают данный запуск провальным, так как благодаря нему удалось получить массу полезных данных, например, размеры радиационного пояса нашей планеты, показатели солнечного ветра и так далее.

Нельзя не отметить, что этот аппарат стал первопроходцем по многим параметрам. К пример, он первым преодолел земное притяжение, достиг второй космической скорости и превратился в искусственный спутник нашей звезды.

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