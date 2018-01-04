Россия собирается переодеть астронавтов NASA в российские скафандры

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Астронавты NASA при желании смогут воспользоваться российскими скафандрами «Орлан» нового поколения, которые разрабатываются для использования на лунной станции Deep Space Gateway. Они будут выпущены одновременно с шлюзовым модулем, предназначенным для этого космического объекта.

По словам генерального директора НПП «Звезда», работающего над созданием скафандра, можно и вовсе выпустить международную экипировку, которой будут пользоваться астронавты и космонавты всех стран.

На данный момент времени США тоже создает новый тип скафандра под названием MACES, который будет применяться для полетов на Луну. Он создается на базе снаряжения ACES, использовавшегося астронавтами в «Шаттлах».