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В ФОКУСЕ

Российский Ил-76 не смог совершить посадку на базе в Сирии из-за обстрела

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категория: В ФОКУСЕ

Российский военный самолет Ил-76 не смог совершить посадку на военной базе Хмеймим в Сирии. Информация об этом появилась на канале Directorate 4 в Telegram.

Сообщается, что Ил-76МД вылетел с аэродрома Чкаловский, расположенного в Московской области. Долетев до базы Хмеймим, он покружил над ней и развернулся в сторону России. Он совершил посадку в аэропорту Анапы.

По предварительным данным, самолет Ил-76 не смог совершить посадку из-за обстрела базы Хмеймим боевиками. Однако точная причина, по которой самолет не смог приземлиться, на данный момент не уточняется.

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