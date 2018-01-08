Российский Ил-76 не смог совершить посадку на базе в Сирии из-за обстрела

Российский военный самолет Ил-76 не смог совершить посадку на военной базе Хмеймим в Сирии. Информация об этом появилась на канале Directorate 4 в Telegram.

Сообщается, что Ил-76МД вылетел с аэродрома Чкаловский, расположенного в Московской области. Долетев до базы Хмеймим, он покружил над ней и развернулся в сторону России. Он совершил посадку в аэропорту Анапы.

По предварительным данным, самолет Ил-76 не смог совершить посадку из-за обстрела базы Хмеймим боевиками. Однако точная причина, по которой самолет не смог приземлиться, на данный момент не уточняется.