Российские системы ПВО отбили атаку дронов на объекты РФ в Сирии

Сотрудники российского Министерства обороны заявили, что в канун православного Рождества боевики напали на два объекта РФ: точку снабжения, находящуюся в Тартусе, и базу Хмеймим.

По словам представителей ведомства, террористы попытались взорвать вышеуказанные объекты с помощью кустарных дронов. Три беспилотника летели к снабженческому пункту и еще десять – к авиабазе, однако ни один из них не долетел до своей цели.

Шесть дронов российским военнослужащим удалось взять под свое управление, воспользовавшись современными средствами взлома, а оставшиеся были взорваны при помощи зенитно-ракетных установок.