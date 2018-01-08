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В ФОКУСЕ

Российские системы ПВО отбили атаку дронов на объекты РФ в Сирии

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники российского Министерства обороны заявили, что в канун православного Рождества боевики напали на два объекта РФ: точку снабжения, находящуюся в Тартусе, и базу Хмеймим.

По словам представителей ведомства, террористы попытались взорвать вышеуказанные объекты с помощью кустарных дронов. Три беспилотника летели к снабженческому пункту и еще десять – к авиабазе, однако ни один из них не долетел до своей цели.

Шесть дронов российским военнослужащим удалось взять под свое управление, воспользовавшись современными средствами взлома, а оставшиеся были взорваны при помощи зенитно-ракетных установок.

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