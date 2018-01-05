Российские астрономы примут участие в изучении загадочных космических сигналов

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Астрофизикам из российской обсерватории удастся поучаствовать в исследовании таинственных сигналов, идущих из космического пространства. Для этого они воспользуются уникальным телескопом РАТАН-600.

Дело в том, что России удалось стать частью проекта, связанного с анализом необычных радиовспышек. Определенная группа исследователей уверена, что эти сигналы носят искусственное происхождение. Сергей Трушкин, российский ученый, считает, что применение телескопа, созданного в России, поможет ученым раскрыть природу этого радиоизлучения.

В течение нынешнего года российские астрофизики планируют проанализировать от 3 до 5 данных вспышек. К сожалению это максимум оборудования, на котором работают наши ученые.