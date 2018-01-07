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ТЕХНОЛОГИИ

Роботы-стриптизерши встретят гостей выставки CES зажигательными танцами

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Через два дня в Лас-Вегасе стартует ежегодная выставка CES, на которой традиционно демонстрируются новейшие технологии от крупнейших компаний мира. Недавно стало известно, что гостей этого уникального мероприятия встретят роботы-стриптизерши.

Роботизированные системы под названием R2DoubleD и TripleCPU (пародия на дроидов из Star Wars) были специально изготовлены для исполнения зажигательных эротических танцев. Сексуальные машины будут стоять рядом с настоящими пилонами и танцевать под динамичную музыкальную композицию. Все движения роботов были скопированы с настоящих стриптизерш.

По словам создателей роботов, эти новинки должны будут показать людям, что машины могут помочь им не только в выполнении бытовых задач, но и улучшении их сексуальной жизни. Не исключено, что через 10-15 лет в стриптиз-клубах вместо настоящих девушек будут танцевать роботы.

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