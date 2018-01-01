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Рамзан Кадыров прочитал стихотворение на Новый год‍

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Глава Чеченской Республики поздравил всех новогодним стихотворением. Соответствующее видео он разместил на своем канале в Telegram. Как сообщил Рамзан Кадыров, он выполнил свое обещание.

«Если помните, я дал обещание прочитать на Новый год стих для вас и сейчас постараюсь выполнить данное обещание. Слушайте и не говорите, что вы не слышали», — сообщил лидер Чеченской Республики в видеоролике.

После этих слов Рамзан Кадыров рассказал прекрасное стихотворение. Своё поздравление он завершил словами: «Аллаху Акбар, с Новым годом, с новым счастьем!».

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