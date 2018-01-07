Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан

Администрацией Владимира Путина, президента РФ, был опубликован поздравительный текст, в котором лидер страны поздравил всех православных христиан с Рождеством. В сообщении говорится, что этот знаменательный день может подарить надежду и радость всем верующим.

По словам Путина, Рождество связывает между собой уникальное культурное наследие, христианские ценности и глубокие исторические корни нашего народа. Он также добавил, что Русская православная церковь и иные христианские конфессии делают все возможное, чтобы сохранять мир и согласие на территории РФ.

В конце сообщения российский президент пожелал счастья и здоровья всем людям, празднующим Рождество в этот день.