Правозащитники рассказали об атаке дронов на военную базу Хмеймим

Российским военным удалось предотвратить попытку атаки военной базы Хмеймим в Сирии. Стоит отметить, что боевики пытались нанести удар с помощью дронов. Информацию об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека. Атака была совершена 6 января. В результате неудавшегося нападения, российские военные сбили несколько беспилотников.

На данный момент неизвестно, какая из группировок пыталась напасть на военную базу Хмеймим. Информации о пострадавших на данный момент не разглашалось.

Сама конструкция беспилотников довольно примитивна. Она состоит из деревянной рамки и нескольких двигателей примотанных скотчем. Управление дронами осуществляется специальным пультом.