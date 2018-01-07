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В ФОКУСЕ

Правозащитники рассказали об атаке дронов на военную базу Хмеймим

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категория: В ФОКУСЕ

Российским военным удалось предотвратить попытку атаки военной базы Хмеймим в Сирии. Стоит отметить, что боевики пытались нанести удар с помощью дронов. Информацию об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека. Атака была совершена 6 января. В результате неудавшегося нападения, российские военные сбили несколько беспилотников.

На данный момент неизвестно, какая из группировок пыталась напасть на военную базу Хмеймим. Информации о пострадавших на данный момент не разглашалось.

Сама конструкция беспилотников довольно примитивна. Она состоит из деревянной рамки и нескольких двигателей примотанных скотчем. Управление дронами осуществляется специальным пультом.

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