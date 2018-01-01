Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
В ФОКУСЕ

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

от
Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Пранкеры Вован и Лексус в новогоднюю ночь решили разыграть президента Украины Петра Порошенко. В этот раз они позвонили украинскому лидеру и представились генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они поздравили Порошенко с праздниками и поинтересовались, как он празднует новый год.

«Просто замечательно! Спасибо! Спасибо, мой дорогой! Я желаю тебе всего самого лучшего и спасибо за этот звонок-это очень важно для меня!»,- ответил Петр Порошенко. 

В конце пранкеры попросили украинского лидера не злоупотреблять алкоголем, после чего тот заподозрил подвох и бросил трубку.

Новости по теме:

  1. Видео: В Южно-Сахалинске во время празднования Нового года сгорела главная ёлка города
  2. Новогодний «конец света» во Владивостоке сняли на видео
  3. Рамзан Кадыров прочитал стихотворение на Новый год‍

Эти новости могут вас заинтересовать

Америка в ожидании сильного землетрясения

В Интернете высмеяли Порошенко за оговорку о «подлости украинского режима»

Кандидат «противень»: Иван Ургант снова спародировал Собчак

Рукопись Войнича — мир получит ответы?

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама