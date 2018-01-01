Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Вован и Лексус в новогоднюю ночь решили разыграть президента Украины Петра Порошенко. В этот раз они позвонили украинскому лидеру и представились генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они поздравили Порошенко с праздниками и поинтересовались, как он празднует новый год.

«Просто замечательно! Спасибо! Спасибо, мой дорогой! Я желаю тебе всего самого лучшего и спасибо за этот звонок-это очень важно для меня!»,- ответил Петр Порошенко.

В конце пранкеры попросили украинского лидера не злоупотреблять алкоголем, после чего тот заподозрил подвох и бросил трубку.