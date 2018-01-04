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ГАДЖЕТЫ

Потери Apple из-за скандала со старыми iPhone превысят 10 млрд долларов

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категория: ГАДЖЕТЫ

Аналитический отдел финансовой организации Barclays подсчитал убытки Apple, решившей снизить стоимость услуги по замене аккумуляторов для iPhone предыдущих поколений с 79 долларов до 29. Оказалось, что корпорация потеряет на этом более 10 миллиардов долларов.

Напоминаем, что американская компания приняла подобное решение, после того как в интернете разгорелся скандал, связанный с намеренным занижением производительности старых «Айфонов». Конструкторам Apple пришлось пойти на подобный шаг, из-за постепенного устаревания аккумулятора. Дело в том, что процессору начинает не хватать энергии, а потому смартфон перестает работать корректно. Чтобы не допустить этого, iOS с течением времени занижает частоты чипсета.

По словам аналитиков, корпорация потеряет не только на предоставлении услуги по заниженной цене, но и на уменьшении продаж своих смартфонов, ведь теперь владельцам iPhone будет гораздо дешевле поменять батарею, чем покупать новый гаджет.

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