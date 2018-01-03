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МИР ЛЮДЕЙ

По факту ДТП в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело

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категория: МИР ЛЮДЕЙ

В Ханты-Мансийском автономном округе было возбуждено уголовное дело, касающееся произошедшей сегодняшним утром аварии. Отмечается, что в результате ДТП погибло десять человек. Авария произошла на отрезке автодороги Ханты-Мансийск-Советский.

Как сообщили в Следственном управлении УМВД РФ по округу, возбужденное дело квалифицируется 264 статьей УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В данный момент на месте происшествия присутствуют специалисты из нескольких служб, которые занимается установкой всех обстоятельств ДТП.

Как известно, в результате аварии погибло четверо детей. После появления известий о ДТП, на место происшествия выехал прокурор округа, продолжающий и сейчас координировать работу правоохранительных органов.

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