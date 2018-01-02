Петр Порошенко планирует получить вооружение от США в 2018 году

Украинский президент Петр Порошенко заявил на своем аккаунте в Twitter, что в 2018 году Киев планирует получить летальное оборонительное оружие от властей США.

«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства», — написал президент Украины.

Напомним, что в 2017 году администрация президента США утвердила план, благодаря которому власти Украины получат летальное оружие от Вашингтона. Также речь шла о переносном противотанковом ракетном комплексе Javelin.