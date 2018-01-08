Первые поселенцы Америки прибыли с территории современной России

Группа специалистов из разных стран мира после проведения масштабного научного исследования выяснила, что первые племена, заселившие Северную Америку, прибыли с земель, которые на данный момент времени занимает Российская Федерация.

На это указывает ДНК девочки, проживавшей на Аляске более одиннадцати с половиной тысяч лет назад. Ее останки удалось обнаружить в 2013 году. Генетические данные ребенка не соответствуют данным, полученным с представителей индейских племен, считающихся коренными жителями Америки, то есть в северной части данного континента обитал другой народ, прозванный специалистами «древними берингинами».

По словам исследователей, первые люди попали на Аляску свыше двадцати тысяч лет назад. У них появилось прямое свидетельство того, что коренные американцы относятся, по сути, к одной популяции, причем многие из них мигрировали из других материков.