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Первые летающие машины появятся в продаже в 2018 году

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категория: АВТО
Взято с Pixabay

Журналисты информационного издания Forbes сообщили, что уже в нынешнем году в продаже должны будут появиться первые летающие машины. Дело в том, что в данной области количество реальных проектов с каждым годом увеличивается. Над ними уже давно трудятся инженеры многих научных центров крупнейших автопроизводителей.

К примеру, концерн Daimler потратил более 25 миллионов евро на проект E-Volvo, связанный с разработкой электромобиля Volokopter, способного летать на небольшой высоте. Значительные средства потратила и Toyota, специалисты которой работают над летающим аппаратом Cartivator. Китайцы стараются не отставать от своих зарубежных коллег, поэтому Geely недавно купила американское предприятие Terrafugia, работающее над 4-местным автолетом.

Производители самолетов тоже заинтересовались разработкой подобного транспорта, а в Дубае в прошлом году и вовсе состоялся первый тест летающего такси. По этой причине в этом году вполне может начаться продажа первых автолетов.

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