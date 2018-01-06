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В ФОКУСЕ

Пентагон показал на видео перехват российских Су-30 в небе над Балтикой

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители Пентагона опубликовали в Сети видео, в котором показаны сразу два момента сопровождения боевых самолетов России американскими истребителями. Первый инцидент произошел в конце ноября, а второй – в середине декабря в небе над Балтикой.

По словам представителей ВВС США им пришлось поднять в воздух F15, так как Су-30 не стали отвечать на запросы, отправленные авиадиспетчерами. Более того, российские пилоты не отправили нужные коды и информацию о плане полетов.

Напомним, что Сергей Лавров в середине прошлой осени сообщил о том, что НАТО пытается нарастить свои военные силы в Балтике. В результате Европа пытается реализовать план, направленный на сдерживание Российской Федерации.

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