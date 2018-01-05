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В ФОКУСЕ

Основным самолетом морской авиации ВМФ РФ окажется истребитель Су-30СМ

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категория: В ФОКУСЕ

Игорь Кожин, глава российской морской авиации ВМФ, сообщил сегодня, что основной защитной и наступательной силой в воздухе над побережьем России станет универсальный истребитель Су-30СМ. Он также добавил, что страна продолжит модернизировать парк самолетов, обладающих большими сроками службы.

Согласно заявлениям Кожина в 2017 году работы по обновлению техники велись сразу по пяти-шести направлениям. К примеру, были обновлены силы морской авиации, базирующейся на берегу. Речь как раз таки идет о Су-30СМ.

В прошлом году морской флот получил шесть вышеуказанных истребителей. В будущем планируется поменять весь парк береговой авиации. В результате данная модель сможет стать базовым самолетом российского ВМФ.

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