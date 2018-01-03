Новый гоночный автомобиль Peugeot 308 TCR стоит 109 000 евро

Когда в мире гоночных автомобилей появляется новый мощный образец, то это всегда становится настоящим событием. Не упустила возможность превратить презентацию в шоу и владельцы автоконцерна Peugeot, представившие публике новый гоночный хэтчбек.

Новинка обзавелась названием 308 TCR, её примерная стоимость составляет 110 тысяч евро. В пересчете на сегодняшний курс это равняется примерно 7 с половиной миллионам рублей.

Как отметили создатели хэтчбека, их детище способно проехать на треке порядка 5000 километров. Но это не все любопытные цифры. По уверению создателей, каждый пройденный километр будет обходиться владельцу в 4.5 евро в плане стоимости эксплуатации.