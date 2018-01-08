Новые флагманы на базе Android могут выйти позднее из-за скандала с процессорами

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После публикации специалистами списка чипсетов, имеющих уязвимости в системе безопасности, стало известно, что процессор Snapdragon 845 тоже обладает данными недостатками. Напомним, что этот чип был анонсирован совершенно недавно. Именно им будут оснащаться большинство флагманских смартфонов, выходящих в нынешнем году. Поэтому выход этих мобильных устройств может задержаться, так как инженерам необходимо больше времени для устранения всех ошибок у процессора.

Изначально многие думали, что уязвимостями обладают только процессоры Intel, но позднее оказалось, что они имеются практически у всех процессоров, выпущенных позднее 1995 года, включая продукцию AMD и ARM. Поэтому в настоящее время производители заняты созданием заплаток для своих чипсетов.