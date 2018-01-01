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В ФОКУСЕ

Новогодний «конец света» во Владивостоке сняли на видео

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категория: В ФОКУСЕ

Владивосток во время празднования Нового года погрузился во тьму. Видеоролик с этим событием был опубликован жителями в Сети. Сообщается, что в нескольких микрорайонах пропало электричество из-за аварии на ЛЭП.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил безопасности при использовании фейерверков.

Как сообщил мэр Виталий Веркеенко, авария случилась на улице Горная. Молодые люди запустили салют, который угодил  линию электропередач и замкнул её. В час ночи по местному времени авария была устранена и свет появился.

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