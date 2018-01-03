Новая украинская ракета была собрана на заводе кухонных комбайнов

На национальном промышленном веб-ресурсе Украины было показано видео, демонстрирующее тест двигателя, который предназначен для ракеты установки «Гром-2».

Эти ОТРК должны будут прийти на замену ракетам «Скад» и установкам «Точка», созданным еще в эпоху СССР. По предварительной информации, работа над «Громом-2» началась после поступления соответствующего заказа со стороны властей Саудовской Аравии.

В ролике процесс производства и сам комплекс почему-то показаны в летний период времени – на это прямо указывают зеленые листья на деревьях и высокая температура воздуха. К тому же, если судить по форме сотрудников, то тестирование двигателей осуществили рабочие Павлодарского механического предприятия, выпускающего в настоящее время кухонные комбайны.