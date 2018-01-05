Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
ПРИРОДА

Низкая температура во Флориде привела к «игуанопаду» с деревьев

от
Дата:
категория: ПРИРОДА

Во Флориде низкая температура привела к тому, что с деревьев начали падать игуаны. Информацию об этом сообщает метеорологическая служба Майами. Согласно предоставленным данным, сейчас температура воздуха не превышает 5 градусов тепла.

Так называемый «игуанопад» может быть опасен для местных жителей. Представители по охране природы предупреждают, что упавшие ящерицы не мертвы. Они могут отогреться в любой момент и укусить, поэтому местных жителей просят не трогать их.

Стоит добавить, что от низкой температуры страдают и черепахи, которые плавают на поверхности, где вода теплее.

Новости по теме:

  1. Ученые уверены, что глобальное потепление превратит Землю в пустыню
  2. Ученые обнаружили древнейшего предка многоклеточных организмов
  3. Ученые сообщили об опасной аномалии в Антарктиде, способной привести к концу света

Эти новости могут вас заинтересовать

Льды Арктики стремительно исчезают

Матери-дрозофилы проклинают своих детей

Софиевка — памятник любви в центральной Украине

Ученые обнаружили в Библии первое задокументированное солнечное затмение

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама