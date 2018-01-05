Низкая температура во Флориде привела к «игуанопаду» с деревьев

Во Флориде низкая температура привела к тому, что с деревьев начали падать игуаны. Информацию об этом сообщает метеорологическая служба Майами. Согласно предоставленным данным, сейчас температура воздуха не превышает 5 градусов тепла.

Так называемый «игуанопад» может быть опасен для местных жителей. Представители по охране природы предупреждают, что упавшие ящерицы не мертвы. Они могут отогреться в любой момент и укусить, поэтому местных жителей просят не трогать их.

Стоит добавить, что от низкой температуры страдают и черепахи, которые плавают на поверхности, где вода теплее.