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Nissan покажет на CES систему управления автомобилем с помощью мыслей

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категория: АВТО, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудники Nissan отмечают, что компания планирует удивить гостей выставки CES, продемонстрировав им систему Brain-to-Vehicle, дающую возможность управлять автомобилем с помощью одних лишь мыслей. Работоспособность технологии будет показана на виртуальном симуляторе.

По словам представителей автопроизводителя, новая система заметно упростит вождение машиной. Благодаря специальному прибору, надеваемому на голову, электронный комплекс сможет считывать нейроны мозга и распознавать желания водителя.

Компьютеру требуется всего 0,03 секунды, чтобы понять, куда именно хочет повернуть водитель или с какой скоростью он собирается ехать по шоссе. Обладая этой информацией, электронные помощники заранее подготавливаются к маневру, чтобы выполнить его гораздо эффективнее и быстрее.

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