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АВТО

Nexeon нашел способ увеличить запас хода электромобилей

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категория: АВТО, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

С каждым годом продажи электромобилей растут огромными темпами, однако этот вид транспортных средств все еще имеет немало проблем. К ним, к примеру, можно отнести дорогие аккумуляторные батареи с недостаточно высокой емкостью, что негативно сказывается на запасе хода автомобилей, работающих на электротяге. До сегодняшнего дня повысить пробег таких авто можно было лишь одним способом – увеличением количества аккумуляторов, но это приводит к утяжелению и удорожанию машин.

Однако инженерам фонда Nexeon, действующего в Великобритании, удалось найти новый метод. Дело в том, что они собираются поменять углерод в литий-ионных батареях другим веществом. Если их задумка увенчается успехом, то даже самые дешевые электромобили смогут запросто проезжать до 650 километров на одном заряде.

Пока неизвестно, когда именно стартуют тесты новых аккумуляторов.

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