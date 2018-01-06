Названа примерная дата начала государственных испытаний МиГ-35

Журналисты информационного издания «Интерфакс» сообщили, что государственные испытания истребителя МиГ-35 стартуют уже в начале текущего года. Данную информацию они смогли получить от своего источника, работающего в авиационной отрасли РФ.

«В конце прошлого года с успехом закончились заводские испытания самолета, а в первых месяцах нынешнего пройдут его государственные тесты. Мы ожидаем, что они завершатся в следующем году», – отметил инсайдер.

Добавим, что данный самолет получил широкую известность после сообщения о том, что он будет вооружен лазерным оружием. Позднее эксперты заявили, что речь идет не о летальных лазерах, а о системах, позволяющих наводить ракеты на цели.