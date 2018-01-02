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Наталья Поклонская назвала свою цель в жизни

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Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Телеканал RT взял блицинтервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской. В ходе интервью Поклонская рассказала о том, что для неё является главной целью в жизни и что стало поводом для гордости в 2017 году.

Наталья Поклонская считает, что в прошлом году она помогла многим людям и очень гордится этим. Главным в жизни для депутата является счастье и она хочет, чтобы все окружающие его обрели.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — ответила Поклонская в блицинтервью.

На вопрос о том, что бы она сказала Николаю II при встрече, Поклонская ответила, что это личное.

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