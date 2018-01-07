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КОСМОС

NASA сообщило, что астероид Оумуамуа посетил 109 звездных систем

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категория: КОСМОС

В прошлом году в нашу систему залетел межзвездный астероид, получивший название Оумуамуа. Он тут же заинтересовал собой астрофизиков, так как имел необычную сигарообразную форму и структуру. Некоторые даже были уверены, что он имел искусственное происхождение, однако никаких сигналов с него получить не удалось.

После более длительного изучения структуры астероида и его траектории движения специалисты NASA пришли к выводу, что он перемещается по космосу вот уже на протяжении 500-600 миллионов лет и за этот период времени смог преодолеть 109 звездных систем. По мнению ученых, его выбросила в «свободное плавание» гравитация молодых звезд. Однако постепенно скорость этого объекта снижается, так как на него постоянно действуют другие крупные тела.

Исследовав состав астероида, астрономы пришли к выводу, что он сформировался в месте, которое похоже на астероидный пояс, расположенный между Марсом и Юпитером.

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