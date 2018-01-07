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КОСМОС

На Землю может упасть астероид размером с небоскреб

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Специалисты NASA сообщают, что ими был обнаружен новый астероид, размеры которого сопоставимы с многоэтажным зданием. Они смогли рассчитать траекторию его движения и выяснили, что существует немалая вероятность его падения на Землю.

Данный космический объект может рухнуть на планету уже сегодня. Ученые отмечают, что он либо достигнет поверхности в своей полной форме, либо взорвется в атмосфере и разлетится на мелкие кусочки. По словам экспертов, астероид упадет в Атлантический океан.

Если это космическое тело достигнет Земли в первозданном виде, то его падение может привести к началу множества природных катаклизмов, начиная от цунами и заканчивая извержениями супервулканов.

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