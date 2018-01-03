На снимках Марса уфологами был обнаружен гигантский паук

Участники клуба Paranormal Crucible смогли отыскать большого паука на фото марсианской поверхности. Данная информация была опубликована популярным уфологом Скоттом Уорингом.

Исследователь внеземных цивилизаций отметил, что ему вместе с коллегами удалось обнаружить на Красной планете гигантского членистоногого. В качестве доказательства он опубликовал фото, которое было сделано марсоходом Curiosity. В настоящее время этот снимок можно увидеть и на официальном портале NASA. По словам уфолога, на снимке точно запечатлен паук, так как можно без труда увидеть его тело и восемь лапок.

Впрочем, скептики отмечают, что на фотографии изображена обычная причудливая трещина, напоминающая собой паучка. Разумеется, научное сообщество официально отрицает существование жизни на Марсе, но сказать об этом наверняка нельзя, ведь для этого нужно провести тщательные исследования прямо на поверхности планеты.