Музыкант Дмитрий CrazyBalalaika Калинин найден убитым в Москве

Балалаечник Дмитрий Калинин найден мертвым в Москве. Сообщается, что уроженец Набережных Челнов был найден с ножевыми ранениями 31 декабря. Близкие видели Калинина последний раз 27 декабря. Он вышел из театра и пропал. Тогда родные начали его поиски.

Тело музыканта было найдено в Басманном тупике. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Отметим, что Дмитрий Калинин был известен под своим псевдонимом CrazyBalalaika. Он выступал в театре «Русская песня».

Его гибель подтвердили волонтеры «ЛизаАлерт».