Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом видеороликом со щенками

Сотрудники Министерства обороны РФ решили оригинально поздравить граждан России с 2018 годом. Дело в том, что они выложили на своем видеоканале в YouTube ролик с щеночками. Все же наступивший год является годом Собаки.

В видеоролике демонстрируются как взрослые служебные собачки, так и щенята, которые играют в снегу и учатся выполнению различных команд. В Минобороне отметили, что в этом милом поздравлении показаны щенки одного из российских учебных центров, где выращивают служебных собак.

Сергей Шойгу, руководитель ведомства, выступил с поздравлениями в канун Нового года. По его словам, в стране было немало сделано для повышения обороноспособности РФ. Он также выразил благодарность военным, которые помогли освободить Сирию от террористов.