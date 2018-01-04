Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
В ФОКУСЕ

Минобороны РФ опровергло уничтожение 7 самолетов ВКС на сирийской базе

от
Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители российского министерства обороны сообщили о том, что аэродром Хмеймим действительно был обстрелян боевиками из минометов. В результате этой атаки погибли два бойца.

Однако информация о том, что исламисты уничтожили 7 боевых самолетов ВКС на сирийской базе, Минобороны была названа обычным фейком. Затем сотрудники ведомства добавили, что силовики сирийской армии на данный момент времени пытаются найти радикалов, которые были причастны к данному нападению. К тому же была значительно усилена охрана аэродрома.

Добавим, что атака на базу была осуществлена 31 декабря в ночное время суток. Ее осуществил подвижный диверсионный отряд террористов.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Опубликовано видео с контролируемым взрывом на военных складах Чукотки
  2. Певица Руслана считает жителей Украины прямыми потомками шумеров
  3. Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Эти новости могут вас заинтересовать

Ракетный катер Украины открыл огонь по судну с контрабандой

Французский яхтсмен проплыл вокруг света за 42 дня, поставив новый рекорд

Умер Пань Пань — старейший на планете самец большой панды

В Лос-Анджелесе ожидают землетрясения силой 7,3 балла

О сайте

Сетевое издание «Discover 24» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Реклама