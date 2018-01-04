Минобороны РФ опровергло уничтожение 7 самолетов ВКС на сирийской базе

Представители российского министерства обороны сообщили о том, что аэродром Хмеймим действительно был обстрелян боевиками из минометов. В результате этой атаки погибли два бойца.

Однако информация о том, что исламисты уничтожили 7 боевых самолетов ВКС на сирийской базе, Минобороны была названа обычным фейком. Затем сотрудники ведомства добавили, что силовики сирийской армии на данный момент времени пытаются найти радикалов, которые были причастны к данному нападению. К тому же была значительно усилена охрана аэродрома.

Добавим, что атака на базу была осуществлена 31 декабря в ночное время суток. Ее осуществил подвижный диверсионный отряд террористов.