Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 над Балтикой

Министерство обороны РФ не оставило без внимания видео, опубликованное Пентагоном. Так, представители ведомства сообщили, что российские истребители Су-30СМ выполняли плановые учебные полеты 23 ноября и 13 декабря. Отмечается, что учения проводились над нейтральными водами Балтийского моря.

Минобороны России отмечает, что российские пилоты не нарушили воздушных границ других государств. Маршрут полета российских самолетов Су-30СМ был согласован заранее.

«Самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — сообщили в ведомстве.