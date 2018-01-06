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В ФОКУСЕ

Минобороны прокомментировало сближение Су-30 и F-15 над Балтикой

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категория: В ФОКУСЕ

Министерство обороны РФ не оставило без внимания видео, опубликованное Пентагоном. Так, представители ведомства сообщили, что российские истребители Су-30СМ выполняли плановые учебные полеты 23 ноября и 13 декабря. Отмечается, что учения проводились над нейтральными водами Балтийского моря.

Минобороны России отмечает, что российские пилоты не нарушили воздушных границ других государств. Маршрут полета российских самолетов Су-30СМ был согласован заранее.

«Самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — сообщили в ведомстве.

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