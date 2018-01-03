Выберите свое главное меню из меню wp
  • search
Последние новости
Главная
АВТО

Mercedes-Benz показал тизер Gelandewagen нового поколения

от
Дата:
категория: АВТО

Сотрудники Mercedes-Benz выложили в Сети первый тизер внедорожника Gelandewagen следующей генерации, в котором можно частично рассмотреть дизайн нового автомобиля. Официальная премьера автомобиля должна будет состояться на детройтском автошоу в середине текущего месяца.

Если судить по ролику, то у модели сохранится ее «квадратный» облик, но при этом она окажется легче предшественника и получит независимую переднюю подвеску. К тому же конструкторы планируют значительно усовершенствовать полноприводную систему и улучшить геометрическую проходимость.

К тому же инсайдеры отмечают, что G-Class получит новейшие комплексы безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль, способный распознавать пешеходов и предотвращать столкновения. Интерьер у внедорожника изменился намного сильнее, чем внешний дизайн. Например, он теперь оснащен стильным рулем, взятым конструкторами из нового S-Class, а также сразу двумя сенсорными дисплеями, диагональ которых составляет 12,3 дюйма.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Первые летающие машины появятся в продаже в 2018 году
  2. Эксперты протестировали новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150
  3. Фотошпионы опубликовали первые фото седана Mercedes-AMG GT

Эти новости могут вас заинтересовать

«АвтоВАЗ» собирается выпустить новую версию Lada Granta – Sed City

Smart обзаведется внедорожником

Hyundai продемонстрировал первые фото хэтчбэка Solaris нового поколения

Тюнеры из Германии показали 807-сильный Ford Mustang

Реклама