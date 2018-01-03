Mercedes-Benz показал тизер Gelandewagen нового поколения

Сотрудники Mercedes-Benz выложили в Сети первый тизер внедорожника Gelandewagen следующей генерации, в котором можно частично рассмотреть дизайн нового автомобиля. Официальная премьера автомобиля должна будет состояться на детройтском автошоу в середине текущего месяца.

Если судить по ролику, то у модели сохранится ее «квадратный» облик, но при этом она окажется легче предшественника и получит независимую переднюю подвеску. К тому же конструкторы планируют значительно усовершенствовать полноприводную систему и улучшить геометрическую проходимость.

К тому же инсайдеры отмечают, что G-Class получит новейшие комплексы безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль, способный распознавать пешеходов и предотвращать столкновения. Интерьер у внедорожника изменился намного сильнее, чем внешний дизайн. Например, он теперь оснащен стильным рулем, взятым конструкторами из нового S-Class, а также сразу двумя сенсорными дисплеями, диагональ которых составляет 12,3 дюйма.