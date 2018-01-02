LG планирует показать первый 88-дюймовый OLED-экран с 8K разрешением

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Сотрудники южнокорейской компании LG сообщили, что на ежегодной выставке CES будет продемонстрирован первый OLED-дисплей, диагональ которого составит 88 дюймов, а разрешение – 8K. Прошлый рекорд тоже принадлежал данному производителю. Речь идет о 77-дюймовой панели с ультравысоким разрешением.

Все же электроника не стоит на месте, поэтому компании продолжают выпускать все более совершенные устройства с повышенными характеристиками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на смену 4K разрешения пришло 8K. Впрочем, пройдет еще несколько лет, прежде чем оно станет популярным у массового потребителя.

Благодаря OLED-технологии инженеры смогли разработать невероятно тонкую телевизионную панель огромных размеров. В ней жидкие кристаллы заменены органическими светодиодами, которые могут испускать свет без какой-либо подсветки.