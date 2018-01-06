Камеры МКС запечатлели загадочный розовый столб на земной орбите

На орбите нашей планеты был зафиксирован необычный столб розового цвета. Его запечатлели камеры космической станции. Специалисты NASA все еще не смогли понять природу происхождения данного объекта.

По словам Джорджа Грэхэма, исследователя внеземных рас, этот столб света расположен на дистанции в 68 000 километров от нашего мира. К тому же он постоянно перемещается, что заметно усложняет изучение его состава. Охотники за НЛО уверены, что этот объект был создан инопланетянами для наблюдения за людьми.

Ученые скептически отнеслись к полученным с МКС фотографиям. Они уверены, что светящийся столб представляет собой обычную оптическую иллюзию.