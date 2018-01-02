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КОСМОС

Исследователи считают, что человечеству удастся пережить космический апокалипсис

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

По мнению многих ученых, человеческая цивилизация не погибнет из-за апокалипсиса, связанного с космосом. Впрочем, без жертв с нашей стороны все же не обойдется. К примеру, нам придется бросить Землю и переселиться на иную планету.

Астрофизики сообщают, что наша звездная система неизбежно погибнет, так как через 5-6 миллиардов лет Солнце начнет постепенно расти в размерах, а ее температура – повышаться. Какое-то время мы сможем жить на Марсе, однако затем и он станет непригодным для проживания.

Затем нам придется перебраться на спутники Сатурна – Титан и Энцеладу, поверхность которых покрыта толстым слоем льда. С повышением температуры они превратятся в миры-океаны. Однако, рано или поздно, нам все равно предстоит покинуть Солнечную систему. Ученые надеются, что к тому времени мы уже научимся преодолевать значительные расстояния в космосе и сможем долететь до какой-нибудь отдаленной экзопланеты.

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