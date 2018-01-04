Ипотека и кредитование

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Термин ипотечный кредит подразумевает под собой ссуду, которая выдается на долгий срок и он естественно предоставляет физическому или юридическому лицу. Такая ссуда предоставляется банками под определенное имущество или лучше сказать недвижимость. Это может быть земля, дом, квартира или автомобиль. В России граждане приобретают зачастую ипотеки, связанные с покупкой квартиры в кредит.

В основном предметами для закладывания идут уже существующие квартиры. Когда физическое лицо укладывает сделку, определенные органы обязаны выдать специальный документ, который указывает на то, что объект находиться под залогом.

Существуют различные виды кредитования. Сложность сделки зависит от закладываемого имущества. Например, самый сложный тип залога является загородное жилье. Сложность заключается в том, что в самом процессе будет участвовать земельный участок вместе в самим домом. Ипотеки на новостройки и строящийся квартиры не сложны в оформлении. Но важно отметить, что сроки кредитование на первичном рынке значительно ниже, чем на вторично. Это легко объяснить, потому что для банков существует много рисков. Это банкротство физических лиц 2018, которые строят дом или просто затягивают строительство.

Кредит вам обойдется намного дешевле, если у вас будет право собственности на дом. Довольно редкими считаются сделки с офисными или производственными помещениями. В основном такие ипотеки предназначены для представителей малого и среднего бизнеса. Сроки для такого кредита значительно меньше ,но ставки выше.

Когда вы приобретаете жилье под ипотеку, вы автоматически становитесь владельцем этой недвижимости. Но вы понимаете, что владельческие права ваши будут ограничены, потому что ваше имущество находиться под залогом. Вы запросто можете передавать это жилье, завещать вашим членам семьи, но не забывайте о том, что все долговые обязанности также будут переходить.

Сумма на которую вы рассчитываете от ипотеки зависит от многих факторов таких как размер ваших доходов, срока кредитования. Также и от первоначального взноса и себестоимости вашей недвижимости.

Хотелось бы также отметить, что платеж кредита не превышает 40-50%. Естественно от вашей заработной платы и прочих доходов вычисляют все установленные налоги. Еще существуют всевозможные специальные предложения и программы определенного банка. Существует большое количество всевозможных схем погашения кредита.