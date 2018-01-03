Госдума РФ прокомментировала ролик с испытанием ракетной установки Украины

Руслан Бальбек, депутат Государственной думы, решил прокомментировать ролик, на котором демонстрируется тест двигателя ракеты для новой установки «Гром-2». По его словам, Украина тем самым пытается показать, что у нее имеются средства для уничтожения Крымского моста.

«Если верить словам украинских экспертов, то новая ракета гипотетически может долететь до Керченского пролива при запуске с территории Украины. Власти опубликовали эту информацию, чтобы подпортить настроение жителям полуострова в новогодние праздники. Эта ракета на деле может и десяти километров не пролететь, поэтому главная цель данного видео заключается в запугивании мирного населения», – заявил Бальбек.

В конце депутат отметил, что Украина пока не предоставила широкой публике достоверного отчета о попадании новой ракеты в цель.