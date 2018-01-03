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КОСМОС

ГЛОНАСС собирается перейти на спутники-трансформеры

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категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ
Взято с Pixabay

Российские конструкторы сообщили, что все спутники ГЛОНАСС нового поколения будут оснащены возможностью изменения своей компоновки. В результате эти космические аппараты в будущем удастся без проблем обновлять, не проводя их капитальную переработку. Это даст возможность снизить стоимость устройств и повысить качество их технического обслуживания.

Естественно, никто не имеет в виду усовершенствование спутников в открытом космосе, так как подобные работы еще немало лет будут относиться к научной фантастике. Речь идет о монтировании нужной электроники перед стартом устройств.

По словам специалистов, данный подход позволит значительно расширить функционал сети спутников ГЛОНАСС. Благодаря ней удастся проводить анализ дорожного трафика и прогнозировать изменение погодных условий.

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