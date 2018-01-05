Глава Intel продал акции компании, зная о наличии уязвимостей в процессорах

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Брайан Кржанич, глава Intel, знал о наличии уязвимостей в чипсетах, выпускаемых его компанией. Возможно, именно по этой причине он решил продать значительный объем акций холдинга в конце осени прошлого года.

По словам представителей «Интел», руководитель компании реализовал 644 000 акций по цене в 44,5 доллара за штуку. Когда сделка успешно завершилась, он продал еще около 247 000 ценных бумаг. Разумеется, покупателей никто не осведомил о том, что у процессоров имеются критические уязвимости.

Напомним, что несколько дней назад специалисты опубликовали обширный материал о том, что практически у всех чипов Intel, выпускаемых с 1995 года, имеются слабые места, которыми могут воспользоваться хакеры и получить тем самым доступ к засекреченным данным пользователей. Многие производители софта уже начали выпускать патчи для своих программ, однако некоторые отмечают, что они могут замедлить производительность процессоров до 30 процентов.