Эксперты составили список самых ожидаемых смартфонов 2018 года

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Завтра должна будет начаться очередная выставка CES, на которой многие компании демонстрируют свои новинки в области электроники. Среди них окажется и немало новых смартфонов, некоторые из которых были занесены специалистами в список наиболее ожидаемых мобильных устройств 2018 года. На первом месте находится модель Huawei P11, которая, по слухам, будет оснащена тройной 40-мегапиксельной камерой и новейшим процессором.

Вторую строчку получили смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, которые получат обновленный дизайн и улучшенные технические характеристики. К примеру, инсайдеры отмечают, что сканер для отпечатков пальцев у них будет расположен на передней панели внизу экрана.

К тому же свои новинки собираются продемонстрировать такие известные производители смартфонов как Nokia, LG и Motorola.