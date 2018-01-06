Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов на Android

Специалисты из известного интернет-ресурса Android Authority решили составить список самых лучших смартфонов, работающих на основе ОС Android и вышедших в прошлом году. На первом месте неожиданно для многих оказался китайский гаджет Huawei Mate 10 Pro.

Дело в том, что во время тестирования это мобильное устройство смогло получить ровно 361 балл, а это на семь баллов выше, чем у Samsung Galaxy Note 8, получившего второе место. Эксперты при оценивании девайсов изучали не только их технические характеристики, но также качество фото- и видеосъемки, производительность, стоимость и возможности батареи.

Третью строчку смог занять OnePlus 5T, обладающий мощной «начинкой» и довольно низкой ценой. Однако его подвел аккумулятор и фотокамера. В рейтинг лучших гаджетов смогли также попасть такие флагманы как Google Pixel 2 XL и Sony Xperia XZ1.