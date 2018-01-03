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ГАДЖЕТЫ

Эксперты считают, что Pixel 2 XL от Google перевернет рынок смартфонов

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категория: ГАДЖЕТЫ

По мнению специалистов, смартфон Pixel 2 XL, который совсем скоро будет выпущен Google, сможет кардинально изменить расстановку сил на рынке мобильных устройств. Они уверены, что он займет лидирующие позиции в категории флагманских моделей, столкнув iPhone X с пьедестала.

Новинка от «Гугл» может стать настоящим прорывом. К примеру, уже сейчас известно, что по качеству фотографий она на голову выше своего прямого конкурента от Apple. К тому же этот смартфон может быть оснащен совершенно новой ОС под названием Fuchsia, которая заменит собой Android. Инсайдеры отмечают, что она на полную использует все возможности гаджета.

Хоть в плане дизайна данный девайс уступает флагманам от Apple и Samsung, однако в техническом – будет превосходить их. Правда, длиться это, скорее всего, будет недолго, ведь уже этой весной южнокорейский производитель собирается выпустить Galaxy S9 и S9+.

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