Эксперты считают, что Pixel 2 XL от Google перевернет рынок смартфонов

По мнению специалистов, смартфон Pixel 2 XL, который совсем скоро будет выпущен Google, сможет кардинально изменить расстановку сил на рынке мобильных устройств. Они уверены, что он займет лидирующие позиции в категории флагманских моделей, столкнув iPhone X с пьедестала.

Новинка от «Гугл» может стать настоящим прорывом. К примеру, уже сейчас известно, что по качеству фотографий она на голову выше своего прямого конкурента от Apple. К тому же этот смартфон может быть оснащен совершенно новой ОС под названием Fuchsia, которая заменит собой Android. Инсайдеры отмечают, что она на полную использует все возможности гаджета.

Хоть в плане дизайна данный девайс уступает флагманам от Apple и Samsung, однако в техническом – будет превосходить их. Правда, длиться это, скорее всего, будет недолго, ведь уже этой весной южнокорейский производитель собирается выпустить Galaxy S9 и S9+.